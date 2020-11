Oroscopo Paolo Fox oggi 25 Novembre 2020/ Ariete, Toro, Leone, Pesci…

Gemelli : Riorganizzare la propria vita potrebbe risultare complesso e faticoso, ma con l’arrivo del 2021 si potrà contare su un buon successo capace di compensare le difficoltà di questi mesi. Giornata favorita per tutto ciò che riguarda le nuove idee. Cancro : La giornata di oggi potrebbe creare qualche tensione portando qualcuno a riportare a galla questioni che sembravano concluse: superare queste problematiche risulta però indispensabile per riuscire a sfruttare al meglio la grande fase di ripartenza che riguarderà i prossimi mesi.

Ariete : La Luna nel segno sembra regalare una grande energia, preludio di un Dicembre che permetterà finalmente di accantonare tutte le difficoltà degli ultimi tempi per dedicarsi alle nuove iniziative. Anche se con qualche difficoltà iniziale, questo è il momento per inaugurare delle nuove iniziative. Toro : secondo l’ oroscopo Paolo Fox le prossime due settimane potrebbero rivelarsi piuttosto insidiose, per questo sarebbe bene riuscire ad evitare conflitti e tensioni che potrebbero causare dello stress inutile. Attenzione anche ai progetti che non meritano di essere portati avanti.

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 25 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Una Luna favorevole sembra regalare l’energia giusta per consolidare tutte quelle situazioni che si desidera portare avanti nel corso del 2021. Come già accennato, il prossimo sarà un anno di mantenimento, per questo ora sarebbe bene riuscire ad avere pazienza ed evitare di lanciarsi in imprese troppo impegnative. Vergine: Il transito dissonante che il Sole sembra aver appena inaugurato sembrerebbe poter portare qualche difficoltà sul piano lavorativo, capace di riflettersi anche sulle questioni personali. In questi giorni potrebbe nascere una buona sintonia con le persone nate sotto il segno dello Scorpione.

Bilancia: Il momento in cui si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e contare su qualche certezza in più continua ad avvicinarsi, ma durante questa giornata si potrebbe vivere qualche tensione dovuta alla presenza della Luna in opposizione, per questo sarebbe meglio riuscire a rimandare a venerdì le discussioni più importanti. Scorpione: secondo l’oroscopo Paolo Fox queste giornate sembrano restituire una buona capacità d’azione per tutto ciò che riguarda l’amore. Dopo le difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi tempi, finalmente sembra possibile affrontare a cuore aperto alcune situazioni. Sul lavoro potrebbero presto arrivare delle buone occasioni.