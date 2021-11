Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 25 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: Venere è ancora favorevole, siete pieni di fascino e siete pronti psicologicamente a nuove relazioni. Chi pensa maggiormente al lavoro dovrebbe cercare di dedicare maggiore tempo alle collaborazioni, sopratutto per ottenere nuovi consensi. La presenza di Venere sarà ancora più evidente nel fine settimana.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: serve maggiore incoraggiamento, forse siete troppo distratti ma qualcosa andrà ritrovato, magari un anello o qualche effetto personale. Attenzione ai ritardi in ambito economico ma non perdete consapevolezza nelle vostre capacità sopratutto se siete alle prese con un progetto importante. Provate a variate tattica e strategia se una vecchia iniziativa inizia a dare segni di squilibrio

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: è importante evitare i conflitti o risolverli entro venerdì. Giove in transito porterà molta forza aggiuntiva nel prossimo periodo, in particolare nei primi mesi dell’anno. Venere è comunque già attiva quindi è bene ritrovare la creatività e annullare del tutto il passato. Le nuove idee potrebbero trovare ottimi risvolti tra gennaio e febbraio.

