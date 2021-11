Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 25 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro in amore si procede un po’ a rilento, non si tratta proprio di crisi ma di qualcosa da rivedere all’interno della coppia. Non abbiate timore di dimostrare il vostro affetto e la vostra voglia di portare avanti progetti importanti. Attenzione alla troppa diffidenza che contraddistingue sopratutto chi è reduce da una delusione. In ambito lavorativo iniziate a valutare alternative convincenti entro maggio.

Per i nati sotto il segno del Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox? È un giovedì caratterizzato da una luna forte, forse siete i più energici tra i segni. In questo momento cercate persone che vi diano fiducia. Il periodo è positivo per chi ha delle nozze in vista o comunque progetti importanti dal punto di vista sentimentale. Attenzione però a cercare di conciliare i programmi futuri con l’arrivo del nuovo anno, visto che sarà un momento ancora più positivo sotto ogni punto di vista. Non siete tipicamente persone vendicative, ma il senso di rivalsa verso qualcuno potrebbe venir fuori nei prossimi giorni.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come i risultati attualmente sono ottimi, ma la forma fisica lascia a desiderare. Forse le troppe fatiche iniziano ad avere effetti pesanti sopratutto dal punto di vista psicologico. Date spazio al relax sopratutto nel fine settimana.

