Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 25 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox molto spesso siete voi stessi a mettervi in discussione. La noia vi destabilizza e sopratutto va in contrasto con la tranquillità che ogni tanto ricercate. In amore cercate di essere maggiormente comprensivi, sopratutto se di recente la coppia ha avuto varie problematiche. Attenzione ai sentimenti quindi nel prossimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Per lo Scorpione si prevede un giovedì particolare vista anche una luna dalla posizione non proprio positiva. Cercate di essere meno permalosi soprattutto in famiglia, tenete presente i passi importanti che avete affrontato e non gettate al vento tutto per piccole discussioni. Questa sera cercate di non fare troppo tardi, dedicatevi al riposo e al relax. In ogni caso il finire di novembre sarà sicuramente di maggiore spessore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: sono davvero tanti i pianeti attivi nel segno, in particolare Mercurio e il sole. Se siete alle prese con alcune controversie legali cercate di porre rimedio entro dicembre. Qualsiasi sia la discussione in atto affrettatevi quindi a trovare soluzioni, anche in riferimento all’esito di alcune relazioni ancora difficili da decifrare. Chi sta gestendo un progetto importante forse dovrebbe richiedere un supplemento in denaro viste le troppe spese.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri: classifica di oggi, 24 novembre/ Scorpione al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA