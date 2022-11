Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a venerdì 25 novembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani 26 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Stelle e previsioni

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Cari Ariete. Bene impegnarsi oggi per poi avere tanto domani. I primi sei mesi vedranno la partecipazione di Giove nel vostro segno e questa è una cosa veramente importante: il pianeta c’è già stato e torna nel vostro spazio zodiacale fino a metà maggio. Questo invece mi sembra un periodo che ancora non è di riscossa come dal 20 dicembre in poi, ma permette di iniziare a pensare a qualche novità e qualche consenso è già arrivato. Se un accordo vi va stretto, se una relazione non è quella giusta, potrete trasformare tutto a favore. Intanto, è bene impegnarsi.

Oroscopo domani 26 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Per il Toro questa situazione astrologica è stata molto faticosa agli inizi di novembre e ora invece sembra che ci sia più coraggio e forza interiore: non si è più in balia delle onde, Tutto questo è importante, soprattutto per coloro che vogliono vivere delle emozioni sincere. Tra l’altro, sabato e domenica, se ci sono state delle incomprensioni, si potrà chiarire qualcosa. Il Toro, l’anno prossimo, incontrerà Giove e questa è veramente una una bella notizia: da metà maggio ci saranno novità.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli sai che ultimamente non ti ho visto tanto tranquillo. Dipende dalla tua situazione, ma se hai delle responsabilità, un incarico, c’è chi ha cercato di farti “scivolare” o chi magari semplicemente ti ha fatto arrabbiare. Certo che i toni possono essere diversi, ognuno ha il proprio tema natale e personale ma, in generale, è emersa un po’ di rabbia, in particolare se qualcuno ha cercato di mettere in ombra quello che stai facendo o di gettare fango su ciò che hai fatto. Questo è un periodo in cui devi risolvere qualche questione spinosa e stai attento anche in amore.



Oroscopo domani 25 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni e stelle

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro se c’è qualcosa di cui vuoi parlare, direi di muoverti oggi, perché sabato e domenica avremo una Luna opposta: è un momento in cui sei provato fisicamente. Avevo detto che non c’erano grossi problemi sul lavoro (nelle prime due settimane di novembre, quelli che hanno un’attività in cui possono registrare dei miglioramenti, giorno dopo giorno, hanno avuto qualcosa di più) ma che, allo stesso tempo, c’era da dedicare un po’ più di tempo al proprio fisico. Chissà quanti nati Cancro hanno fatto le cose negli ultimi giorni davvero sopra le forze, cercando di mettere in gioco tutta la propria capacità. È un momento in cui devi cercare di ritrovare tranquillità, una tranquillità che l’anno prossimo, sarà segnata da un saturno molto bene che arriverà da metà marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA