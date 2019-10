Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 25 ottobre 2019: Leone, Scorpione, Toro, Pesci

Oroscopo venerdì 25 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’astrologo ha dunque parlato per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete va verso un weekend in cui si troverà ad essere piuttosto intollerante verso il prossimo. Il Leone è in costante ricerca di un miglioramento, una cosa che non sempre però è facile. Serve infatti impegno per raggiungere i propri obiettivi personali. La Bilancia è in un momento in cui può trovare la forza giusta per svoltare la propria vita e costruire delle situazioni intriganti per il futuro. La Vergine ha bisogno di tenere sempre tutto sotto controllo e questo a volte complica la vita trasformandola in una corsa anche ad obiettivi che sono difficili da raggiungere. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Analizziamo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete sta per arrivare a un fine settimana in cui l’intolleranza sale. Gli ultimi fine settimana sono sempre stati fonte di dubbio. Se c’è qualcosa che piace poco fare si può andare avanti ma prima o poi si arriva a una svolta. Il Toro deve cercare affetti sinceri. Con Bilancia, Leone e Acquario ci vuole pazienza. I Gemelli venerdì hanno una giornata faticosa, deve allontanare i seccatori e chi ha rapporti poco giusti. Se c’è qualcosa da chiarire meglio parlare ora. In amore necessaria chiarezza. Il Cancro ora comanda ma c’è sempre qualche situazione che non va bene. Le cose le si fanno ma ci sono sempre dei problemi o magari si riesce a ottenere solo la sufficienza o poco più. Questo non vuole dire che non si avrà successo, il problema è che si è messi duramente sempre alla prova.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Soffermiamoci ora per l’oroscopo di Paolo Fox su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone vuole apparire sempre il migliore ma ultimamente qualcuno ha cercato di sminuirlo. I sentimenti hanno bisogno di vigore. Novembre caldo e i nati Leone che vogliono vivere una grande storia si possono emozionare. Attenzione con Acquario o Scorpione. La Vergine vuole avere tutto sotto controllo, non piace la falsità, la situazione di tensione provoca stress e in questi giorni si potrebbe perdere la pazienza. Quando si è calmi si stanno mantenendo i nervi saldi. La Bilancia ha bisogno di costruire cose importanti, deve volere il cambiamento, non può essere imposto, si devono sceglier le cose. Si è un segno di aria, adesso si potrebbero fare cose importanti e dovete sentire l’esigenza come propria. Qualche imposizione arriva dall’esterno. Lo Scorpione può il meglio con Sole Mercurio e Venere e aiuta a prendere con la maggiore leggerezza le cose. La vita è faticosa per tutti, nel tempo si è dovuto digerire molti rospi. Di certo non guasta il fatalismo. La voglia di lasciarsi andare alle emozioni è un vantaggio in più. A fine ottobre ci sono più pianeti.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha un venerdì sottotono, giornata che riporta alla luce le emozioni che in qualche modo sono difficili da gestire. Attenzione con Vergine e Gemelli, c’è un successo in arrivo e voglia di mettersi in gioco. Non dite mai no. Il Capricorno ha avviato un’attività in proprio, però c’è da dire che questa è una giornata interessante per mettere in chiaro i rapporti e le vicende economiche. Il week-end mette in difficoltà le coppie che sono in crisi. Qualsiasi cosa ci sia da dire si deve parlare con cautela. Sul lavoro si è pronti a vivere dei cambiamenti che non sono imposti mai dalla propria volontà ma dagli altri e questo potrebbe essere un problema soprattutto per i lavoratori dipendenti. L’Acquario ha un weekend in recupero però l’amore non funziona al meglio o è possibile che si abbiano talmente tante cose da fare che non si riesce a fare tanto. Non tutto è facile e, inoltre, la maggior parte dei sentimenti è focalizzata più sull’aspetto pratico che su amore. Bisogna fare le cose in cui si crede, non ci si deve stressare. I Pesci ha una giornata sottotono con Luna dissonante. Ora si devono regolare dei conti e si devono regolare con cautela delle cose. Per l’amore il mese prossimo invece è un po’ strano. Se c’è indecisione meglio parlare subito. Periodo di acquisizioni, chi può cambia e compra. Novità sull’abitazione o sul luogo in cui si vive.



© RIPRODUZIONE RISERVATA