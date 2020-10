Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Toro, Gemelli…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che si occupano anche oggi su Radio Latte e Miele dei segni di Fuoco. In questa domenica 25 ottobre si parte dall’Ariete: queste giornate potrebbero aiutare a capire la tenuta di un amore, specialmente per chi si è trovato a vivere qualche difficoltà durante le ultime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, il 2021 sembra poter favorire i nuovi progetti, per questo sarebbe bene riuscire a gettare basi solide per ciò che si desidera intraprendere. Attenzione a non esporsi tropo quando si afferma il proprio pensiero. Capitolo Leone: durante questo fine settimana potrebbe nascere un po’ di nervosismo in più e potrebbe diventare difficile riuscire a non cedere ad alcune provocazioni provenienti dall’esterno. Dopo un sabato particolarmente teso, anche questa domenica sembra creare qualche difficoltà. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla stanchezza. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: dopo una prima parte dell’anno un po’ in calo, ora finalmente sembra possibile contare su un po’ di ottimismo in più. Un grande desiderio di cambiamento sembra gettare le basi per una importante evoluzione che raggiungerà il suo picco verso la metà di dicembre.

TORO, VERGINE, CAPRICORNO: CHE GIORNATA SARÀ?

Anche i segni di Terra sono al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 25 ottobre. Su Radio Latte e Miele si parla del Toro in questi termini: nonostante una grande agitazione dovuta ad alcune difficoltà sul piano fisico ed economico, questa giornata invita a riscoprire il piacere dei rapporti familiari purché si riescano ad evitare inutili complicazioni. Sarà vero? Parliamo ora della Vergine. Questo periodo continua a dimostrarsi particolarmente favorevole e, nonostante Venere stia per lasciare questo segno, con l’arrivo della prossima settimana si potrà contare su delle grandi opportunità a livello relazionale. Per riuscire a cogliere tutte le opportunità portate da questa situazione astrologica sarebbe bene evitare di ritirarsi in partenza per il timore di una delusione. Chiudiamo col segno del Capricorno: le difficoltà di quest’anno sembrano aver spinto qualcuno a mettersi in gioco, mettendo un po’ in discussione le certezze su cui faceva affidamento e imparando a cogliere le occasioni che si presentano. Questa domenica sembra portare una buona energia.

PAOLO FOX, LE PREVISIONI PER GEMELLI, ACQUARIO, BILANCIA…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica 25 ottobre avranno i Gemelli? Le difficoltà di quest’anno potrebbero aver aiutato a comprendere il valore degli affetti più veri, limitando le ambizioni superflue. Con l’arrivo del 2021 sarà possibile godere di un certo riscatto. Con l’arrivo di Novembre anche i sentimenti potranno contare su una nuova serenità. E la Bilancia? I cambiamenti degli ultimi mesi sembrano aver portato un grande stress che potrebbe aver influenzato negativamente anche alcuni rapporti sentimentali. Presto sarà possibile contare su una ripartenza anche sul piano lavorativo, ma questa giornata invita a ricucire gli strappi di un rapporto amoroso. Ultimo segno d’Aria ovviamente l’Acquario: il transito lunare che lo riguarda sembra regalare una grande energia, che potrebbe trasformarsi in nervosismo qualora non fosse gestita in maniera adeguata. Con l’avvicinarsi di Novembre assumeranno sempre maggior rilievo anche le questioni sentimentali.

SCORPIONE, CANCRO E PESCI: QUALI I SEGNI IN DIFFICOLTÀ SECONDO L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Carrellata di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele che in questa domenica 25 ottobre 2020 riguarda anche i segni d’Acqua. Si comincia dal Cancro: chi si è trovato nella condizione di dover cedere ad alcuni compromessi per mandare avanti le cose ora potrebbe sentire la necessità di parlare chiaro lasciando che la propria personalità emerga a pieno. Le evoluzioni portate da questi due anni che hanno visto Saturno in opposizione potrebbero causare grandi cambiamenti. Focus sullo Scorpione: questa domenica sembra portare qualche turbamento e un po’ di malcontento. La stanchezza degli ultimi giorni potrebbe contribuire a rendere poco chiare delle situazioni difficili legate alla vita quotidiana, per questo sarebbe consigliabile rimandare ai prossimi giorni incontri e discussioni. Gran finale per i Pesci: queste giornate invitano a recuperare un po’ di serenità e di equilibrio interiore, dopo alcune settimane che hanno visto succedersi diverse difficoltà. I problemi legati ad una situazione amorosa deludente potrebbero spingere qualcuno a cercare consolazione altrove, ma presto si potrà contare su un miglioramento inaspettato