Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 ottobre 2021/ Acquario super, attenti ai Pesci! Capricorno…

Le stelle sono pronte ad illustrare agli appassionati cosa accadrà in questa nuova settimana, l’ultima del mese di ottobre. L’oroscopo Paolo Fox ha raccolto le previsioni per oggi, lunedì 25 ottobre. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso all’interno della sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sono le linee guida per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

L’oroscopo Paolo Fox per il Capricorno oggi non è dei migliori. “Un po’ di fatica dipendente dalle negligenze di altre persone caratterizzerà questo inizio settimana, la luna in posizione strana non aiuta. Questa settimana determinerà quindi alcuni momenti di stop, diversamente dalla domenica che sarà caratterizzata dalla luna e dal sole in posizione favorevole”, ha detto l’esperto.

Tutto l’opposto accade all’Acquario, che può festeggiare per un momento al top. “Il periodo continua ad essere dei migliori, in particolare per chi ha iniziato o sta pensando di avviare un cambiamento, il sole in posizione dissonante non sarà un freno per la vostra tendenza propositiva. Verso giovedì o venerdì ci saranno comunque delle piccole tensioni da risolvere, probabilmente in ambito familiare o lavorativo. Cercate di non farvi trascinare da influenze che non vi rappresentano”, ha raccomandato Paolo Fox.

Alti e bassi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, anche per i Pesci. “È il momento di ritrovare la giusta serenità interiore, non date sempre troppa importanza alle persone che sembrano non capirvi, cercate piuttosto di lavorare maggiormente su voi stessi. Da novembre è previsto un periodo di grande ripresa in particolare per chi ha vissuto una crisi, a patto che però vi dimostriate pronti a fare qualche passo in più. La settimana partirà un po’ a rilento, ma ci sarà modo di recuperare”.

