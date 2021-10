Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 ottobre 2021/ Leone e Vergine momento no, Cancro…

Sappiamo che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserva il destino per questa settimana appena iniziata, l’ultima di ottobre. L’oroscopo Paolo Fox è pronto a rispondere alle vostre domande. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele, per chiarire ogni dubbio. Vediamo cosa ha detto in merito a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

I nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il peggio è finito. “Dopo una settimana difficile finalmente arrivano giorni decisamente meno pesanti. I problemi celati verranno finalmente a galla pronti per essere risolti. Il sole in posizione favorevole incrementerà una decisa voglia di riscatto. In amore siate meno decisi mentre in ambito lavorativo apritevi di più al dialogo”, queste le parole dell’esperto.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox non possono purtroppo dire lo stesso coloro che sono nati sotto il segno del Leone, dato che per un po’ di serenità dovranno attendere ancora qualche giorno. “Qualche turbamento potrebbe caratterizzare questo inizio settimana, sopratutto per chi sta affrontando momenti all’insegna della novità e del rinnovamento. Sarà una settimana test per alcuni progetti in corso”.

Vergine, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox non sono al top oggi neanche le persone del segno della Vergine. “Attenzione a qualche pettegolezzo di troppo che potrebbe destabilizzarvi. Cercate di dimostrare sempre il vostro valore e quanto siete in grado di svolgere determinati compiti, nonostante la presenza di persone che sembrano volervi remare contro. Il periodo attuale è comunque interessante, sopratutto in prospettiva visto il transito di Venere previsto per novembre”, recita l’esperto di astrologia.

