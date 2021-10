Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 ottobre 2021/ Previsioni: Gemelli al top, Ariete e Toro..

Inizia una nuova settimana e anche oggi, lunedì 25 ottobre, torna il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come al solito, ha rivelato le sue previsioni all’interno della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo cosa riserva questa giornata ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono ancora alti e bassi. “È in arrivo un periodo leggermente strano, in particolare a causa della presenza poco chiara di Marte. La metà del mese è stata caratterizzata forse da alcune tensioni che vi hanno destabilizzato. Attualmente sembra quindi che alcuni progetti che state portando avanti vadano a rilento, alcuni ostacoli mettono a dura prova la vostra forza di volontà. Siate particolarmente prudenti in amore”, queste le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox.

Va meglio per il Toro, che finalmente sta per risollevarsi da un periodo buio. Ascoltate l’esperto di astrologia: “Questa settimana sarà caratterizzata da una grande voglia di riscatto, in particolare verso delle scelte fatte in passato. Qualche dubbio iniziale potrebbe creare una leggera agitazione, cercate di pensare il meno possibile ad eventi ormai superati”.

Gemelli, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox preannuncia una giornata al top per i nati sotto il segno dei Gemelli. “La luna in posizione favorevole garantisce grande forza ed energia, in questa settimana potrete rivalutare alcune circostanze legate al passato. Sono previsti ottimi risvolti nei prossimi giorni per chi avrà la giusta voglia di intraprendere nuove esperienze e progetti. Nei rapporti con le persone fate attenzione ai nati sotto il segno dei pesci e del sagittario”, ha detto l’esperto di astrologia nel corso della rubrica Latte e Stelle.

