Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 ottobre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno

In questa giornata, come andrà per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia c’è voglia di sicurezza. Le cose da fare sono tante, così come le responsabilità e la stanchezza. Per lo Scorpione, c’è voglia di innamorarsi e adesso con questo cielo è anche più facile, così come lo è recuperare un sentimento. Per il Sagittario, l’amore può tornare protagonista entro novembre, con Venere nel segno. Sul lavoro bisogna trovare strategie. Infine il Capricorno: ci sono grandi responsabilità e i prossimi mesi saranno di forza ma anche di stanchezza.

Oroscopo oggi Lunedi 24 Ottobre 2022: Bilancia, Sagittario e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il cuore…

Bilancia, cerchi la sicurezza in tutto, poi però ti stanchi e ti affliggi se la vita è sempre uguale: bisogna trovare una via di mezzo. Se hai troppe cose da fare o troppe responsabilità, è normale non avere tempo per sé stessi e stare male: si vorrebbe fare altre cose. Tutto è un po’ più semplice ora, anche se Giove è ancora un po’ affliggente. Dalla primavera di quest’anno hai dovuto cambiare dei riferimenti, anche per quanto riguarda il lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che piano piano le idee saranno più chiare.

Scorpione, innamorarsi è più facile, così come recuperare un sentimento e tornare a essere protagonisti della propria vita. Lavoro? Quelli che non hanno ancora firmato un accordo o non lo hanno rinnovato potrebbero addirittura trovarsi indecisi sul da farsi: meglio prendersi qualche giornata di riflessione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse passerà qualche mese di tempo prima di accettare un qualcosa che ti piace.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il lavoro

Sagittario, sei contro la noia e forse vuoi rimette qualcosa in gioco. L’amore può tornare a essere protagonista entro novembre, quando Venere arriverà nel segno. Ora saranno soprattutto i cuori solitari a lasciarsi andare a una bella passione. Qualcosa a settembre ti ha un po’ spiazzato nel lavoro? Entro fine novembre, bisognerà trovare nuove strategie o percorsi, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, ci sono grandi responsabilità entro la primavera del prossimo anno. I prossimi 6 mesi saranno di grande forza, ma anche di grande stanchezza, come se dovessi definire un contratto o un accordo. Bisogna definire i dettagli di ogni cosa. Attenzione al completamento di un progetto: questo richiede attenzione e costa fatica, ma l’ambizione potrà essere soddisfatta. Amore? Per motivi personali o per altre ragioni, dagli inizi di ottobre l’amore è stato rallentato e bisogna ritrovare un buon accordo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











