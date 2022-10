Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 ottobre 2022/ Gemelli, Cancro, Leone, Vergine: stelle…

Questo martedì inizia con l‘Oroscopo di Paolo Fox. Per i Gemelli è una settimana un po’ particolare perché non ci sono molti stimoli. Le coppie però possono pensare ad un recupero. Per il Cancro la settimana premia il segno con tanti pianeti positivi: inoltre in amore non è escluso che vi siano colpi di fulmine. Il Leone è nervoso e potrebbe anche alzare la voce in questi giorni. La seconda parte di ottobre infatti porta con sé qualche disagio. Infine la Vergine è pronta a superare qualche piccolo fastidio. In amore è bene non isolarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, i pianeti

Gemelli, questa giornata entra in una settimana un po’ particolare perché non è così ricca di stimoli. Le prime due settimane di ottobre sono state molto importanti: chi ha iniziato un progetto, ora dovrà completarlo. Chi è in coppia può pensare a un recupero dei sentimenti già da oggi ma attenzione: se c’è qualcosa che non va, dal 16 in poi i Gemelli saranno molto decisi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio però fare attenzione: le relazioni che hanno qualche problema, dovranno superarlo prima del 16.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022/ Stelle di Gemelli Cancro Bilancia Scorpione

Cancro, questa settimana premia il tuo segno! Infatti abbiamo Sole, Venere e altri pianeti buoni nel segno: chi è stato male da maggio, sembra avere meno preoccupazioni ed è più ottimista grazie al cielo, bello anche per innamorarsi. Non è inoltre escluso che capitino dei colpi di fulmine! Chi ha iniziato un nuovo lavoro, magari non è del tutto contento dei risultati, ma piano piano recupererà e potrebbe fare una conoscenza speciale, proprio all’interno del nuovo ambiente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, nervosismo?

Leone, in questi giorni sei davvero molto nervoso e potresti persino alzare la voce con persone che non capiscono quello che dici. Tu sei una persona molto generosa: sei pronta all’aiuto degli altri, ma quando vedi che c’è qualcuno che si approfitta della tua buona volontà, puoi anche dare in escandescenza. Fai attenzione alla seconda parte di ottobre che potrebbe provocare a volte qualche disagio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 ottobre 2022/ Capricorno, Gemelli, Cancro e Sagittario

Vergine, una persona ha tradito la tua fiducia in questi giorni oppure ha detto qualcosa di te che non è reale. Adesso devi mantenere un po’ di quiete, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 20 al 30 di novembre poi sarà il momento di tagliare i rami secchi. Tra oggi e domani, c’è anche una buona capacità di analisi che permette di superare qualche piccolo fastidio. In amore? Meglio non isolarti proprio adesso: il lavoro conta ma l’amore anche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA