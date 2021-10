Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 ottobre: Sagittario in amore, Scorpione e Bilancia…

Nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario, siete su questa pagina perché non vedete l’ora di scoprire cosa il destino abbia in serbo per voi. L’oroscopo Paolo Fox è pronto a chiarirvi qualche dubbio per la giornata di oggi, lunedì 25 ottobre. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. Ascoltare le stelle è un modo giusto per iniziare una nuova settimana, che sarà l’ultima del mese.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione?

Possono prepararsi a sorridere coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia, dato che, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la giornata di oggi e quelle a seguire si preannunciano favorevoli. “Sarà una settimana abbastanza agevole, in particolare per chi gestisce un’attività potrebbero arrivare nuovi guadagni. Alcune questioni di tipo legale potrebbero trovare una definitiva risoluzione. Cercate di sfruttare a vostro vantaggio il transito di Mercurio per andare avanti in maniera decisa”, ha detto l’esperto.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox non può dire lo stesso lo Scorpione, che dovrà stare sul chi va là. “Sono previsti giorni conditi da alcune polemiche, in particolare i primi giorni della settimana. Un cielo poco chiaro sembra indicare una resa dei conti alle porte, avrai modo di parlare con maggiore chiarezza in più ambiti”, questa la previsione di Paolo Fox.

Sagittario, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Sagittario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, si ritroverà in amore in questi giorni. “La presenza di Venere nel segno porta certamente benefici in ambito sentimentale, grazie anche alla posizione interessante di Giove e Saturno. Sentite il bisogno di vivere nuove emozioni, ma attenzione alle distrazioni che potrebbero portarvi a commettere errori fastidiosi”, ha annunciato l’esperto di astrologia nel suo intervento in radio.

