Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 25 sabato maggio 2019: previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi sabato 25 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, sabato 25 maggio 2019, ai microfoni della stazione radiofonica Latte e Stelle. Come sempre il simpatico astrologo è stato protagonista con la sua rubrica Latte e stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Lo Scorpione rischia di scaricare le proprie tensioni professionali in amore, una situazione che può creare un po’ di preoccupazione. La Bilancia deve cercare di essere equilibrata, evitando di ritrovarsi a compiere degli errori non facili da gestire. I Pesci devono fare attenzione a questioni legali che possono creare preoccupazione e brutti scivoloni. L’Ariete è concentrato sul lavoro, ma avrebbe bisogno di riposarsi e magari passare un weekend meno stressante. Il Toro ha deciso di tagliare un rapporto sentimentale, ma questo non è detto che sia facile da superare. Attenzione dunque ai problemi che si possono sovrapporre. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Fox nel suo oroscopo a LatteMiele per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: c’è una grande voglia di trasgressione, di fare cose che liberino la mente. Con alcuni Pesci si potrebbero vivere dei momenti molto efficaci, ma col tempo noiosi. C’è bisogno di una scossa, che può arrivare dall’esterno. Sembra necessario fare qualcosa di divertente. Toro: si sente che le cose di tutti i giorni non soddisfano più, si ama stare di più per i fatti propri e cercare di organizzare una vacanza, di divertirsi. Gemelli: si pensa di più ai rapporti privati rispetto al lavoro, si è dato più spazio alle questioni pratiche e c’è bisogno di dedicare più tempo all’amore. Se si devono fare delle mosse speciali, bisogna rivolgersi ad un esperto. Cancro: questo fine settimana per il segno è una sorta di rivalsa per l’amore. E’ un periodo di definizione dei sentimenti, maggio è stato pesante ma adesso qualcuno tenta un riavvicinamento. Questo weekend si potrebbe ricucire uno strappo, dalla fine dell’anno scorso si è un po’ ambigui in amore, si cerca chi non c’è oppure si è in bilico e qualche problematica arriva dal lavoro. C’è desiderio di cambiare mansione e ci si sente sotto pressione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Leone: quando ci si arrabbia vuol dire che si tiene ad una persona. Quando non ci si infuria vuol dire che non ci si tiene, la propria rabbia è un qualcosa di positivo purché non si debba esagerare. si diventa intrattabili quando ci si innervosisce, bisogna lasciarsi sbollire un po’. Tutto può essere recuperato. Vergine: stelle particolari per i nati sotto questo segno. È iniziata male la settimana con qualche piccolo problemino, tra stasera e domani c’è un momento di forte agitazione. Non si è tirchi, ma si odia spendere in maniera inutile il denaro e si ama tenere i conti sotto controllo. Occhio in amore. Bilancia: sarà un sabato particolare, ci sarà qualche piccolo dubbio. Se tra mercoledì e giovedì ci sono stati momenti difficili bisogna cercare di superarli. Scorpione: si sente che c’è qualche momento di tensione. Qualche risposta è arrivata, ma prima della seconda metà di giugno non ci saranno grandi evoluzioni.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: quando ci sono situazioni complesse, si pensa di andare via. Ci si allontanerà da situazioni critiche. Si è assoggettati al potere del destino, si cerca sempre di lottare quando qualcosa non va. C’è stata la sensazione di lottare contro i mulini al vento, ma si cade comunque sempre in piedi. Capricorno: Sembra che qualcuno abbia limitato le emozioni durante l’inizio del mese, se c’è stata una chiusura in amore non è stata voluta. Si deve affrontare quello che è giusto e, se necessario, voltare pagina. Acquario: si è elettrici, si sente che c’è qualche scarica di troppo nell’aria. La Luna è nel segno, sarà un giorno speciale. Non bisogna agitare troppo le acque, non si deve essere irruenti. Pesci: se si è chiusa una storia nel passato, una storia importante, adesso si è più tranquilli. Le prossime due settimane saranno più facili da gestire se si vuole ricucire uno strappo. I periodi critici ci sono stati intorno a dicembre e gennaio, non si è stati attenti.



