OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 25 settembre 2019: Leone, Vergine, Toro, Gemelli

Oroscopo oggi mercoledì 25 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni della stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto sottolineato durante la rubrica Latte e Stelle analizzando il tutto segno per segno. L’Ariete si trova a fronteggiare diversi pianeti che sono in netta opposizione. Il rischio è quello di ritrovarsi ad affrontare situazioni che non si sarebbero mai volute vivere. Il Cancro deve fare attenzione alle polemiche in amore che non portano a nulla di buono. Il Toro è un po’ in crisi, ma già da domani potrebbe provare a rilanciarsi e recuperare. Il Leone non deve dimenticare che la perfezione non esista, è un buon memorandum soprattutto per quanto riguarda i sentimenti dove si è sempre molto esigenti. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare per l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha diversi pianeti in opposizione e anche se la giornata non sarà del tutto negativa, si raccomanda di avere pazienza. Il Toro è introspettivo, ma da domani si recupera. Oggi si vuole vivere appieno la serenità e per questo si preferisce circondarsi solo di persone positive. I Gemelli hanno Venere e Sole favorevoli, e per questo è facile vederli più divertenti e brillanti. Un modo per coinvolgere anche gli altri. Ritorna la voglia di giocare. Il Cancro darà spazio a nuovi progetti, anche se faticosi. I nati del segno hanno fatto passi avanti, ma anche alcuni indietro. Quando si torna a casa si vorrebbe trovare un po’ di conforto e non sempre è possibile. Attenzione quindi alle polemiche in amore.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo avanti nell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone risplende di nuovo per quanto riguarda i sentimenti. Non si deve dimenticare però che la perfezione non esiste. Giornata importante per la Vergine, che si è dato un gran da fare per convivenze, acquisto di case e matrimoni. Chi vive una storia frizzante potrebbe anche pensare di ufficializzarla. Dal punto di vista professionale, la Bilancia ha già avuto diversi occasioni. Si cerca il giusto modo per rapportarsi agli altri. Venerdì ci sarà un piccolo successo e la Luna regala intuizioni. Lo Scorpione ha la rabbia nel suo DNA e a volte rischia di mandare a rotoli le cose, preso da un impeto di ira.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. I nati del Sagittario potranno vivere una giornata interessante per le proposte di lavoro e i contatti. Il Capricorno ha stelle importanti, ma deve rimboccarsi le maniche. A volte manca la buona volontà. I nati dell’Acquario si trovano in un momento particolare: qualcuno potrebbe criticare le scelte del segno. Non è la giornata migliore per le liti. Attenzione nei rapporti con parenti e amici, visto che non tutti saranno dalla propria parte. Pesci sottotono, ma entro venerdì potranno rialzarsi. Cielo positivo e ancora di più con l’avvicinarsi della fine dell’anno. Bisogna accorciare le distanze con i partner che abitano lontano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA