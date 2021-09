Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Pesci per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 24 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete nei prossimi giorni si continuerà ad avvertire un po’ di agitazione. Tanti Ariete sono infatti alle prese con più impegni a differenza a del passato. L’obbiettivo deve essere quello di rimettersi in gioco senza troppe limitazioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la fatica di questo periodo verrà ripagata con ottime soddisfazioni. In ambito sentimentale il cielo promette risvolti interessanti.

Toro, cercate di essere meno ostili, soprattutto in ambito sentimentale. È un periodo dove vi dimostrate troppo polemici con il partner, riversando situazioni personali nella vita di coppia. Dovreste cercare di limitare il più possibile frasi troppo forti e discorsi avventati.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Pesci, in questo periodo potresti essere alle prese con pensieri e discorsi in sospeso, fatelo il prima possibile. La giornata di domani vede una luna in posizione negativa, non lasciatevi trascinare dai ricordi negativi.Secondo l’oroscopo Paolo Fox le emozioni forti sono una vostra prerogativa, ma non tornate sempre al passato, cercate le novità. La posizione favorevole di Venere indica curiosità e voglia di rivalsa. Cercate di alimentare la vostra voglia di rendere la vita eccitante.

