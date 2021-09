Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di sabato 25 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno, alcune situazioni che si sovrappongono generano una certa confusione e stanchezza. Cercate di dare maggiore importanza a ciò che avete con particolare attenzione agli aspetti economici. Nel complesso questa parte finale del mese è promettente, avrete tante opportunità ma peserà il poco tempo che pensate di avere.

La situazione sentimentale dell’Acquario sarà messa sotto pressione nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le coppie affermate dovrebbero cercare di evitare situazioni o discorsi complessi. Una crisi personale per entrambi i partner potrebbe essere controproducente per la stabilità, in particolare a causa di preoccupazioni in ambito familiare. Il periodo è propizio per la creatività e le nuove idee, a beneficio della propria carriera lavorativa.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Gemelli, in questo fine settimana dedicatevi di più all’amore, la luna in posizione favorevole offrirà ottimi stimoli. La presenza favorevole di Marte, Mercurio e Venere favorisce la stabilità delle coppie affermate, cercate di evitare le avventure occasionali. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi sta provando insoddisfazione potrebbe comunque mettersi alla ricerca di nuovi stimoli sentimentali.

