Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Sagittario sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di sabato 25 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Cancro, il periodo non è dei migliori per alcuni tormenti che durano da tempo. Qualcosa non vi ha portato i risultati sperati o qualche scelta passata si è rivelata insoddisfacente o drastica. Il cielo poco favorevole porterà dubbi e discussioni anche dal punto di vista legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Leone, in questi giorni potreste sentirvi un po’ confusi, cercate di fare buon viso a cattivo gioco soprattutto in amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox alcune persone che vi circondano potrebbero mostrarsi disponili ma per secondi fini, cercate qualcuno che sappia tenervi testa.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Sagittario, per la giornata di domani l’oroscopo di Paolo Fox dice: prestate attenzione alle parole. Avrete un bisogno di liberarvi piuttosto forte, ma occhio a non andare troppo oltre. In ambito lavorativo avrete meno stabilità rispetto al passato, in particolare potreste subire un po’ di isolamento. Il prossimo mese promette buoni risvolti sia in ambito sentimentale che professionale. Secondo l’oroscopo Paolo Fox tu sei una persona molto tollerante e molto attenta anche alle esigenze degli altri, però non ti devono “pestare i piedi”, quindi quando il troppo stroppia e quando c’è gente che abusa della tua bontà e della tua capacità di tolleranza, puoi esplodere. Il rischio quindi è che se tra oggi e domani non riesci a mettere a posto alcune tensioni, probabilmente sarei costretto anche a alzare la voce.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 23-24 settembre 2021/ Gemelli in recupero, Bilancia...

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox previsioni 22-23 settembre 2021/ Le stelle sorridono al Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA