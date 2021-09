Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Vergine

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, il momento attuale è particolarmente positivo secondo l’oroscopo Paolo Fox, la posizione favorevole di Venere, Mercurio e del Sole favoriranno soprattutto le relazioni amorose. Il vostro carattere timido e restio lascerà spazio a qualche piccolo dubbio. In ambito lavorativo potrebbero realizzarsi finalmente progetti importanti.

Scorpione, in questi giorni avvertirete sensazioni forti, l’amore tornerà protagonista. In ambito lavorativo siate più calmi, non rapportatevi agli altri sempre in maniera troppo aggressiva. Venere nel segno può favorire le relazioni all’insegna della passione, lasciatevi andare.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Vergine, la giornata di oggi potrebbe essere propizia per le nuove idee. Attenzione all’amore soprattutto per chi è già sposato. Cercate di tenere viva la passione e la naturalezza dei sentimenti. Questo fine settimana secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà importante proprio per la sensualità, in particolare domenica. Ricordo che i Vergine hanno delle passioni controllate, cercano sempre di regolarle con la mente, però quando l’istinto prende il sopravvento è inutile premere il freno. Un periodo generoso per i giovani in cerca di qualcosa di nuovo.

