Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 settembre 2022/ Bilancia Scorpione Sagittario: previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox torna oggi, domenica 25 settembre 2022, con le sue previsioni, in questo caso per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Che giornata sarà quella di oggi? Ma soprattutto quali sono le indicazioni che l’astrologo ha fornito nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele per questi segni su amore, lavoro e salute? L’unico modo per scoprirlo è proseguire nella lettura e capire così cosa aspettarsi…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica della Bilancia

Bilancia, non è detto che questo sia un cielo complesso, anzi forse è un cielo di soluzioni dopo un periodo no, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. La quiete dopo la tempesta. La tempesta c’è stata a metà anno e ognuno l’ha vissuta a modo suo: da chi è stato male a chi ha avuto un problema di lavoro, adesso bisogna trovare delle soluzioni. Attenzione alle complicazioni nell’ambito lavorativo, soprattutto se ci sono dei colleghi o delle persone attorno che sono un po’ tropo competitive. Non lasciatevi prendere la mano dal nervosismo, ma affrontate insieme agli altri nuovi problemi. Non è difficile superare le difficoltà.

Scorpione e Sagittario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: dopo un po’ di agitazione e forse anche qualche malessere, perché l’Oroscopo Paolo Fox ha notato che le giornate di giovedì e venerdì sono state pesanti, anche dal punto di vista fisico, adesso bisogna occuparsi un po’ più di sé stessi. Lo Scorpione è un segno d’acqua, quindi è vero che è molto irruente, governato da Marte e che va avanti dritto per la sua strada, avventurosa e spericolata a volte, Però, è caratterizzato anche da una grande spiritualità e non saranno pochi, in questo periodo, gli Scorpioni che vorranno nutrire il proprio animo: leggendo, cercando di capire tanti “perché” e soprattutto facendo tesoro di suggerimenti che arrivano di persone sagge. C’è bisogno di stabilità, di allargare la cerchia di conoscenze e di sentirsi più forti dentro e fuori. Qualcuno potrebbe anche interessarsi a una religione o fare una scelta spirituale. È un cielo di conquiste.

Sagittario: dopo un fine settimana come quello che hai vissuto, forse ci vuole un po’ di relax e questa domenica consiglia di recuperare energie, in vista della prossima settimana, quando ci saranno condizioni migliori da giovedì. È probabile che in amore e nelle relazioni con gli altri ci sia stato qualche problema, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. I rapporti con soci e collaboratori sono ancora molto stancanti: le iniziative in comune sono partite male e non bisogna lasciarsi prendere la mano dal nervosismo. Meglio frequentare persone positive che si allineino anche alla tua virtù principale che è l’ottimismo: se ti circondi di pessimisti, stai male..











