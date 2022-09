Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le stelle

Arrivala domenica e un’altra settimana sta per andare in archivio, ma c’è l’Oroscopo Paolo Fox che arriva in nostro aiuto con le sue previsioni. Nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, infatti, l’astrologo ha fornito le sue indicazioni. In questo spazio ci soffermeremo su quelle che riguardano i nati sotto i segni del Capricorno, Acquario e Pesci. Che giornata sarà quella di oggi, domenica 25 settembre 2022? Dall’amore al lavoro, passando per la salute: non c’è aspetto che l’astrologo trascura…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica del Capricorno

Capricorno: molto importante questa giornata e lo sarà ancora di più il mese di ottobre, perché c’è una crescita che riguarda il lavoro: un incarico o comunque qualcosa di molto importante. Tuttavia l’Oroscopo Paolo Fox ti trova turbato anziché sereno, perché probabilmente tutto quello che stai facendo comporterà un grande impegno e avrai bisogno di avere attorno a te persone solide e costruttive. Qualche giorno fa ho detto “hai voluto la bicicletta e adesso devi pedalare”, proprio perché evidentemente le esperienze di questo periodo sono utili per maturare un impegno o una capacità che però non sarà sfruttabile prima del prossimo anno. Quindi attenzione proprio alle relazioni. Le fasi di questo periodo, tutte comunque positive per il tuo segno, suggeriscono che non è sempre necessario fare qualcosa o prendere iniziative, certe volte è meglio lasciarsi andare al corso degli eventi e magari anche delegare potrebbe essere utile, visto che tutto è sempre sulle tue spalle.

Le previsioni per Acquario e Pesci dell’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: è un cielo libero di amare, ma anche di vincere le preoccupazioni, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Se cercate un nuovo amore, ottobre è un mese molto congeniale alla natura acquariana. Le storie che stravolgono la vita possono essere importanti e da seguire. Soluzioni vincenti in caso di questioni legali fra ex coniugi o per problemi di casa. Ricordo che l’Acquario vince quando è innovativo e non quando copia gli altri, quindi bisogna trovare un progetto originale e portarlo avanti.

Pesci: devi sì dare un aiuto agli altri (il segno dei Pesci quando deve “salvare” una persona, corre), ma adesso ti sei sentito un po’ solo, soprattutto se sei in imbarazzo sul lavoro, se anche in famiglia ci sono delle persone che non stanno bene e hanno bisogno di te, se hai perso un riferimento e sei rimasto anche danneggiato o addolorato, per questo motivo. Hai capito che è importante costruire una buona capacità di azione e non solo dare spazio agli altri. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia quindi a tutti i nati Pesci di rafforzare le proprie capacità. La possibilità di fare incontri in sintonia con la vostra natura, con la seduzione che tutti i nati Pesci sanno spargere in giro, sarà importante e si manifesterà soprattutto nei prossimi giorni.

