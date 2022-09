Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 settembre 2022/ La domenica di Cancro, Leone e Vergine

Che domenica sarà? Questa è solo una delle tante domande a cui risponde l’Oroscopo Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Non può mancare la tradizionale analisi delle stelle, in questo caso per Cancro, Leone e Vergine. Le previsioni di oggi, domenica 25 settembre 2022, spaziano dal lavoro alla salute, arrivando anche all’amore. Dunque, non vi resta che proseguire nella lettura per scoprire tutte le indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica per il Cancro

Cancro: questo inizio settimana è molto perplesso, ultimamente vi stanno pestando i piedi, anche nell’ambito del lavoro, segnala secondo l’oroscopo Paolo Fox. Forse c’è un lavoro che non va come vorreste oppure un blocco: ci sono sempre delle piccole preoccupazioni e magari dovete anche prendervela con chi !”non vi vede”. Voi non siete invisibili, magari a volte siete solo discreti per non scatenare l’impeto degli altri, però un po’ di rispetto ci vuole. Le giovani coppie che stanno cercando una sistemazione o che si sono accasate da poco devono nuovi interessi di lavoro, perché il piatto piange a livello economico e forse ci sarà da chiedere un piccolo aiuto.

Leone e Vergine, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Questo è un momento molto intrigante per i Leone, sotto un cielo fortunato a partire anche da giovedì, con Venere che torna amica secondo l’oroscopo Paolo Fox: possono nascere anche grandi amori. L’importante è non fermarsi all’apparenza, perché le discussioni sul piano pratico alla fine sono risolvibili. Non fate una questione d’orgoglio per tutto: se proprio non vale la pena fare certe cose, lasciatele e abbandonatele. Bello questo oroscopo per i sentimenti: le svolte possibili, nei legami di lunga data, sono sorprendenti.

Vergine, eccoci pronti a vivere un momento interessante, un rinnovo anche della propria vita lavorativa e non solo. Certo che qui dobbiamo capire l’età, spiega l’oroscopo Paolo Fox: i più giovani sono pronti a sposarsi e a convivere, ma quelli che sono reduci da una separazione capiscono di essere nati per sentirsi liberi e quindi non vorranno più avere obblighi, non vorranno più discutere, litigare. Chi è solo, in qualche modo, nel corso delle ultime tre settimane dovrebbe aver anche fatto delle buone conoscenze o amicizie amorose. Stati emotivi insoliti e sensazioni bellissime vi spingono a vivere in libertà.











