Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 settembre 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

La settimana volge al termine, ma con l’oroscopo Paolo Fox c’è la possibilità di chiuderlo nel migliore dei modi. L’astrologo ha fornito su Radio Latte Miele, nel consueto appuntamento con le stelle, le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli. Che giornata sarà quella di oggi, domenica 25 settembre 2022? Dall’amore al lavoro, senza dimenticare le indicazioni sulla salute. Scopriamo cosa riservano le stelle…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 24-30 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox, cosa c’è da sapere sull’Ariete

Ariete: settimana importante quella che sta per arrivare, con un inizio un po’ faticoso, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Pare che da qualche tempo dobbiate mettere in chiaro tante cose e che tutto sia un po’ più complicato da gestire. È chiaro che questo è un momento di grandi progetti e siete in ballo: è probabile che in questi giorni dobbiate discutere con delle persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Ansie e preoccupazioni comunque possono molto presto essere eliminate. Una decisione che adesso siete in grado di prendere, senza creare ulteriori conflitti, adesso sarà positiva.

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore...

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Gemelli

C’è un’ulteriore scossa nel rapporto sentimentale per il Toro secondo l’Oroscopo Paolo Fox: serve a far cadere le ipocrisie. Questo Urano in transito nel segno da molto tempo abbia fatto proprio questo: in qualche modo ha legato le coppie che erano forti, ma ha anche fatto crollare quelle che non erano unite nel modo giusto. Amori nuovi sensualissimi e professione un po’ stancante.

Gemelli, per l’Oroscopo Paolo Fox non è detto che questo sia un periodo di crisi, anzi. In questo momento penso che abbiate tante occasioni: il desiderio di convivere in armonia con le persone della famiglia e di accettare serenamente gli avvenimenti che riguardano anche l’amore può diventare realtà, soprattutto da giovedì, quando Venere sarà amica. Quindi via libera alle emozioni del cuore.

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA