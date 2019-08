Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 agosto 2019: Ariete, Vergine, Scorpione, Toro e…

Oroscopo di oggi lunedì 26 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, lunedì 26 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. L’Ariete ha delle strane sensazioni, forse è motivato oppure spaventato. Il Toro ha tanta forza, un periodo che nasce improvvisamente e può regalare rivincite. I Gemelli sono pronti a valutare le situazioni con attenzione, riuscendo con un pizzico di fortuna a raggiungere ciò che si insegue. Il Cancro forse a volte fa buon viso a cattivo gioco, ma fa bene per evitare che possano crearsi problemi inutili. La Vergine invece deve iniziare a pensare ai prossimi mesi con attenzione, perché potrebbero portare a delle soddisfazioni non di poco tempo. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Diamo uno sguardo ora ai segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro seguendo sempre l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete parte con una strana sensazione, essere motivato da un certo punto di vista e spaventato per ciò che invece sta per iniziare a settembre. Qualcuno sta per iniziare una nuova prova, che da un parte eccita e dall’altra spaventa. E se si trattasse di una prova d’amore? Si tratta più che altro di lavoro. Il Toro sta per vivere un periodo di grande forza. Il periodo nasce all’improvviso. Se si dovessero giudicare i giorni di inizio agosto si dovrebbe dare un voto pessimo. Dopo ferragosto tutto riparte e anche a livello professionale ci sono chiamate ed opportunità. Amore da non sottovalutare. I Gemelli devono valutare bene il portafoglio. Quando si hanno cose che vanno un po’ male si spende troppo, non si deve esagerare. Tensione sul lavoro per le cose che altri avrebbero voluto che non si facessero. Cautela nelle questioni legali. Il Cancro ha momenti in cui deve fare buon viso a cattivo gioco. Si deve cercar di ascoltare. Negli ultimi anni sono arrivate buone risposte. Tutto costa caro, poi si è in gavetta. La vera fatica è che c’è sempre tutto da fare. Si è dato poco spazio ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è scontento non perché fa male le cose ma perché ne ha fatte un po’ tante bene e nessuno riconosce i meriti. Si è messi in una condizione di stallo e fino al 10 settembre è difficile avere buone notizie, soprattutto se si stanno aspettando incarichi a cui si tiene. Il Capricorno è nel caos, il mondo nasce dal caos e nel disordine c’è un ramo creativo che funziona. Lo si vive perché ci sono persone intorno che non sanno cosa fare. L’Acquario ha periodo di recupero e pillole da ingoiare perché le prime 2 settimane di agosto sono state stancanti. I Pesci devono stare attenti alle tensioni del momento e molti hanno delle tensioni, attenzione doppia anche in amore. In passato ci sono state diverse insoddisfazioni e conflitti. Adesso se questa persona che si è sentita molto potrebbe invertire il suo modo di fare e diventare primula rossa per farla un po’ pagare. Certe emozioni sono cambiate. Forse si vuole cambiare socio oppure commercialista. Attenzione anche all’aspetto economico per spese e investimenti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve scegliere bene in un periodo che offre opportunità. Quelli che poi sono rimasti a casa si svegliano e sono chiamati ai nuovi progetti. Al segno però non piace fare cose che impongono gli altri però se si ha un’idea non c’è nessuno in grado di fermarlo. Anche per l’amore vale lo stesso. La Vergine deve cominciare a pensare ai prossimi mesi con interesse. Avere un Saturno in ottimo aspetto è importante. Non solo permette di fare delle scelte in più ma anche ottenere successi. Si devono iniziare rapporti d’amore che erano illegali. La Bilancia ha due giorni sottotono in famiglia e nell’ambito del lavoro. Si deve rivoluzionare tutto anche se si fa lo stesso lavoro da anni. Si dovrebbe agire però in modo sicuro. Nell’ambito del lavoro è come camminare su terreni sconnessi. Meglio non riversare tensioni in amore. Lo Scorpione vive giornate interessanti, quando si fanno esperienze diverse si cambiano prospettive di vita. La si pensa diversamente e in amore c’è un buon recupero.



