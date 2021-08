Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 26 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox può essere anche vero che tu abbia avuto meno del previsto, però ricorda che hai una sensibilità superiore, speciale rispetto agli altri e quindi è facile per te trovare un problema, quando magari altre persone riescono a superare le difficoltà in maniera molto superficiale e tu non lo sei mai stato superficiale. Per coloro che sono sposati da tempo o hanno un’unione da anni, sarebbe necessario ritrovare un po’ di intimità perduta. Per lo Scorpione, penso che chi ha creduto in un amore e poi si è reso conto di avere a che fare con un “calesse” (una persona inattendibile), è un po’ deluso. Non bisogna perdere di vista le novità però! Anche perché settembre vedrà una Venere molto attenta alle tue richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

Cancro: l’amore è un pochino pensieroso: non dico che tutti i Cancro vivono male i sentimenti, però ci sarà chi pur amando molto una persona, in questo momento vive delle discussioni, magari preoccupazioni legate alla casa, alle spese, ma c’è anche chi sta cercando qualcosa che non trova. È molto importante evitare qualche discussione domestica: sono certo però che entro poco un problema pressante sarà risolto e non sottovalutare anche l’aiuto di persone care.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per lo Scorpione: sarà meglio parlare in queste 24 ore, perché poi venerdì e sabato tornerai a essere polemico. Molti Scorpione hanno fatto delle vacanze che tanto vacanze non sono state: c’è chi non si è proprio mosso, ma quelli che si sono spostati, probabilmente hanno faticato, sono stati in posti non piacevoli e hanno vissuto più agitazione che altro.

Infine i Pesci: fino a sabato abbiamo buone stelle, ma ricordo a tutti quelli che hanno vissuto uno stop che bisogna dimenticare il passato. Molto ben illuminato il settore delle amicizie, a parte una persona, Gemelli o Cancro, che ultimamente ti ha creato dei problemi. Tu sei una persona molto fiduciosa, soprattutto per il lavoro: di solito dai tantissimo, ma poi ci rimani male se ottieni di meno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA