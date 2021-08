Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 26 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox fare vincere i sentimenti con Venere nel segno è quasi un dovere: ecco perché molti ostacoli potrebbero essere superati. La via di coppia è stata difficile nei mesi scorsi proprio per qualche problema di lavoro che ha avuto uno dei due.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

I Gemelli hanno bisogno di costruire qualcosa e adesso abbiamo Venere favorevole, quindi le giornate di metà settimana sono valide. Innanzitutto, riesci a stare meglio rispetto a lunedì o martedì, e poi chissà che tu non abbia già in mente dei bei progetti per l’autunno. Per l’Acquario l’aiuto inaspettato di qualcuno o un’idea che tranquillizza tutti, una proposta che porta nuove speranze: questo può capitare con queste stelle.



Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: deve ricuperare un po’ di energia, visto che venerdì e sabato saranno giornate un po’ sottotono: ci sarà la Luna opposta. Spendere per appagare il proprio animo va bene, ma non spendere troppo se poi ti ritrovi la casa piena di cose che non usi o veramente superflue. Gemelli: Saturno aiuta, naturalmente ci va anche la comprensione di persone che adesso devono aiutarti a risolvere tanti piccoli problemi. Per la Bilancia: questo giovedì è un po’ offuscato dalla Luna opposta, però direi che in qualche modo riesci a cavartela, tanto più che, a livello emotivo, l’atmosfera generale è dalla tua.

Oroscopo Paolo Fox 25 e 26 agosto 2021/ Fortuna per Gemelli e Scorpione, flop Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA