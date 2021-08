Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 26 agosto 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Capricorno

Se sei del Toro dovresti concentrare nei prossimi giorni le tue azioni dirette, perché abbiamo Luna, Mercurio, Venere molto interessanti. Anticipo che venerdì e sabato saranno giornate ancora più utili e quindi: grande Toro! Grande forza! Grande fascino! Nuove amicizie e amori maliziosi.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno in un quadro generale così strano, quelli che sono single, addirittura potrebbero anche avere un amore ma non promettono nulla: chi ha avuto modo di viaggiare in questi giorni o nel mese passato, potrebbe anche aver iniziato una relazione part time altrove. Per la Vergine superati i problemi di lunedì e martedì, stai meglio e anzi nel fine settimana può arrivare anche una bella conferma. Novità (raccomando sempre massima azione se devi firmare un accordo o un contratto): è probabile che, a seconda della tua età ed esperienza, adesso ci sia proprio un’occasione da cogliere al volo.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Devo pregarti di fare solo lo stretto necessario, perché abbiamo una Luna faticosa. Forse sei arrabbiato con chi non ti telefona o non definisce una questione che dovrebbe essere soprattutto di lavoro. Se imposti nuove iniziative, mi raccomando dai tempo al tempo, perché l’attività in questi giorni crea qualche piccolo dubbio.

Per il Toro certo il periodo è impegnativo, ma alla fine riuscirai a capire che hai ottenuto parecchio, se non altro più di quello che immaginavi. Se sei della Vergine cerca di mantenere la concentrazione sulle questioni pratiche, almeno fino alla fine della settimana.

