Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 26 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, è molto importante che tu adesso recuperi terreno, sto spiegando ogni giorno, ma devo ricordarti che il modo più sicuro per farsi ingannare è credersi più furbi degli altri. Quindi in questo momento ascolta bene le persone che hai intorno, cerca di non sottovalutare quello che ti dicono e di non sopravvalutare le tue forze. Comunque, che tu sia in un periodo che permetta lentamente il recupero è certo: gli ultimi due anni hanno portato anche uno scompenso economico che si può migliorare, ma ci vuole un po’ di tempo.

Sagittario: Secondo l’oroscopo Paolo Fox con Luna e Venere favorevoli non manca la grinta e poi in amore, nelle collaborazioni professionali, c’è più impegno. Solo nelle professione sei agitato e arrabbiato e vorresti una rivalsa: questo momento è ideale per riprendere il contatto con le cose belle della vita, amicizie comprese, ma anche per sbrigliare la tua fervida fantasia che ti porta sempre in una dimensione che difficilmente gli altri possono raggiungere. Favorisci il contatto con la natura che per te è sempre importantissimo.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete e Leone, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se sei del Leone, sei molto forte in questa giornata: la Luna è ottima e Venere è interessante. Ognuno ha il proprio oroscopo, ma io credo che il Leone voglia vivere un po’ più caldi abbracci, sentimenti appagati: se sei solo e giovanissimo, hai bisogno veramente di vivere qualcosa di importante e le amicizie sono da verificare. In questo momento, il calore di amici vecchi e nuovi è fondamentale per aumentare proprio la fiducia nel tuo fascino, nell’amore. Per l’Ariete in famiglia, nelle relazioni con Acquario e Leone, è probabile che ci sia stato un problema di lavoro, per uno dei due. C’è tanto da fare ma la cosa più bella è capire che in questo momento non ti manca la forza. Attento però a non farti ingannare solo perché ti senti superiore a una persona o perché pensi di conoscerla profondamente e magari non è così.

