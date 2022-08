Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il weekend

Cominciamo questo venerdì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per Ariete, un momento da protagonista: questo segno con le stelle più tornare ad essere vincente e ripartire con grande energia se ha avuto dei problemi. Per il Toro, se ci sono stati conflitti di coppia si possono superare: ora è il momento giusto per agire. Questo segno è sempre disponibile, ma quando ha delle persone ostiche vicino, si arrabbia. I Gemelli hanno una Luna favorevole e Mercurio amico: in questi giorni non mancano le idee. Se ci sono divergenze nella coppia, conviene risolvere ora.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete tra i protagonisti

Ariete, sei tra i segni protagonisti. Qualche Ariete che ha vissuto un momento difficile o ha subito un problema potrà ottenere riscatto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove comunque protegge coloro che hanno avuto delle difficoltà: questi possono tornare a essere vincenti con queste stelle. Chi è stato male, chi ha avuto criticità serie, di salute e non, può ripartire con grande energia.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, i pianeti

Toro, piccoli conflitti di coppia possono essere superati. Dal 5 settembre, con il nuovo transito di Venere, avrai tranquillità. Quelli che hanno un progetto in ballo, devono tornare attivi: è adesso il momento giusto per agire, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei un segno sempre disponibile e più equilibrato: ti arrabbi solo quando alcune persone non fanno quello che dici tu.

Gemelli, hai la Luna favorevole e Mercurio in un segno amico: questo significa che in questi giorni le idee non mancano. Il miglior modo per avere successo nella vita, per quanto ti riguarda, è la comunicazione: se qualcosa non va hai bisogno di parlare, chiarire e soprattutto usare la parola per affermarti. Se c’è un gruppo ti ha stancato o non vuoi più stare con certe persone, Giove favorevole aiuta ad andarsene o quantomeno a dirlo. Se ci sono divergenze nella coppia, conviene risolverle in questa fine del mese, perché settembre sarà un po’ più ostico, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

