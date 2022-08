Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l’amore…

Un nuovo weekend sta per iniziare e anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ci aiuta con le sue previsioni. Per la Bilancia bisogna fare attenzione alle finanze o ad una situazione legale. Non è un momento ottimo per spazzare via il malumore imperante. Per lo Scorpione, Venere presto non sarà più contraria anche se l’amore è in fase di revisione. Per il Sagittario, c’è Giove che governa il segno: in amore, se ci sono progetti, non è sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 agosto 2022/ Il cielo per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, c’è Mercurio

Bilancia, oggi avrai l’ingresso di Mercurio nel segno che combinerà bene anche con altri pianeti. Presta un po’ di attenzione alle finanze oppure se c’è una situazione aperta come un contenzioso o una questione legale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: bisognerà essere un po’ calmi in questa giornata. Non creare ulteriori incomprensioni: questo è un momento ottimo per spazzare via il malumore che da maggio ti accompagna.

Oroscopo domani 26 agosto 2022 Bilancia, Scorpione, Sagittario/ Amore lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, dal 5 settembre Venere non sarà più contraria. Non tutte le storie improvvisamente diventeranno meravigliose, però è possibile che in questo momento ci sia meno imbarazzo nell’affrontare problemi di un certo peso. Amore? Fase di revisione che può essere applicata anche al lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai fatto pace con qualcuno, non hai sbagliato! Quelli che hanno avuto una separazione forse sono in attesa di eventi.

Sagittario, la giornata è sottoposta ad un certo stress. Questo è normale: tu non stai mai fermo e ambisci a fare sempre di più dunque non ti accontenti! Giove governa il tuo segno: sei una persona orgogliosa che nella vita vuole ottenere qualcosa il cielo è giusto. Amore? Chissà se hai già progetti in mente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 26 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA