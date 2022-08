Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: i pianeti

Questo venerdì inizia come di consueto con l’Oroscopo di Paolo Fox che ci dà le sue indicazioni. Per il Capricorno il periodo è faticoso: anche sul lavoro, forse alcune persone cercano di farti arrabbiare o sbagliare ma non ci riusciranno. Venere promette di più da metà settembre. Per l’Acquario non è stato un mese di grandi amori vista Venere opposta, ma presto ci potrebbe essere un recupero. I Pesci hanno il Sole in opposizione che porta a piccoli disagi, ma è meglio lasciar da parte le polemiche in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Venere…

Capricorno, questo è un periodo un po’ faticoso. Hai grandi capacità strategiche per vincere una sfida, ma ci sono persone che cercano di farti arrabbiare o anche inciampare. L’Oroscopo di Paolo Fox è fiducioso e dice che non ci riusciranno! A lavoro sei minuzioso, fai tutto con perizia: anche i più giovani sanno che per fare le cose per bene bisogna imparare, leggere e studiare. Bisogna anche arrivare alla metà di settembre tranquilli, anche per quanto riguarda la vita privata: Venere infatti prometterà di più da quella data.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, attenzione a Luna e Sole

Acquario, agosto non è stato un mese di amori scoppiettanti, con questa Venere opposta. Forse alcuni tuoi ragionamenti non sono stati capiti. Oggi hai una Luna opposta mentre domani c’è un recupero. In questo periodo, comunque, non fare passi falsi: quando tu ti senti libero di dire ciò che pensi, commetti a volte degli incidenti diplomatici, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, hai il Sole in opposizione che porta piccoli disagi. Hai la sensazione di fare tanto e ricevere in cambio poco, anche sul lavoro. Eventuali disturbi e malesseri, dovuti a una certa agitazione interiore, saranno superati: lascia perdere polemiche e incomprensioni in vista di settembre, soprattutto in amore. Le coppie che non sono state serene è probabile che mettano in discussione praticamente tutto. Sia in famiglia sia in amore, fai le cose con molta calma ed evita incomprensioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

