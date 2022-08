Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 agosto 2022/ Il cielo per Cancro, Leone e Vergine

Questa giornata comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro è il momento di essere positivo perché le stelle sono buone nonostante forse sia un periodo pieno di tensioni che porta ad insicurezze. Adesso è il momento di tornare ad avere una bella sensazione positiva nonostante l’emotività sempre molto forte. Il Leone ha la Luna nel segno e la solita sicurezza, data anche da Mercurio e Marte favorevoli e Venere e Giove in buona posizione. Per la Vergine presto arriverà la Luna: questo segno è alle prese con un’idea lungimirante.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, bisogna essere positivi

Cancro, è bene essere positivi perché hai buone stelle. Forse sei pieno di tensioni e questo porta ad essere insicuri. Se così fosse, anche la più bella delle emozioni si perde dietro le ansie. Invece, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, adesso è il momento di tornare ad una bella sensazione positiva, anche se il segno del Cancro a volte si lascia prendere da situazioni un po’ strane. Hai una fortissima emotività.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, Luna nel segno

Leone, la Luna è nel segno, Mercurio e Marte favorevoli, Venere sempre attiva: qui abbiamo un cielo di tutto rispetto. Inoltre c’è Giove che ti regala anche un certo fascino: al Leone piace essere ammirato. Sei sempre sicuro di te, ma soprattutto molto forte nei propositi e nei giudizi. Emotivamente sei sempre un po’ irritabile quando hai a che fare con persone che ti danno retta a metà. Cerca di proteggere soprattutto le finanze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la Luna arriverà nel tuo segno molto presto. Non manca la consueta vivacità: forse vuoi portare avanti un’idea in vista del 2023, perché le idee lungimiranti sono quelle che vincono in questo momento. Amore? Se c’è una tensione nella coppia, potrebbe non dipendere da te. Attenzione con Gemelli e Sagittario.

