Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

foxL’oroscopo Paolo Fox ci ha regalato anche oggi, lunedì 26 aprile 2021, le sue previsioni. L’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele ha fornito tutte le indicazioni sui segni di Fuoco, spiegando cioè cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto il segno di Sagittario, Ariete e Leone. Se siete curiosi, allora non dovete fare altro che continuare a leggere…

L’Oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per Ariete e Leone

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano i segni di Fuoco focalizzandoci sull’Ariete. Una grande stanchezza accumulata dalle problematiche vissute nel corso degli ultimi due anni sembra appesantire queste giornate, già appesantite da una Luna opposta e dagli impegni legati ai nuovi progetti. Il prossimo futuro sembra promettere alcune buone occasioni, il recupero di un sentimento e la risoluzione di alcune questioni rimaste a lungo in sospeso.

Passiamo alle indicazioni fornite dall’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone. Le poche certezze degli ultimi tempi e alcune situazioni difficili da sopportare potrebbero creare delle forti tensioni capaci di dar vita a contrasti molto accesi. Anche l’amore potrebbe risentire di questo nervosismo e veder sorgere conflitti: attenzione a non lanciarsi in affermazioni poco ponderate.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

Il pacchetto di previsioni dei segni di Fuoco si completa con le indicazioni che riguardano il Sagittario. La settimana che sta per aprirsi potrebbe procedere con andamento altalenante, richiedendo una profonda revisione dell’aspetto amoroso. La necessità di qualcosa di nuovo potrebbe spingere qualcuno a cercare nuove situazioni con cui confrontarsi.

