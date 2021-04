Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Cosa devono aspettarsi i nati sotto i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi? L’oroscopo Paolo Fox ha fornito le previsioni per questo lunedì 26 aprile 2021 per quanto riguarda coloro che fanno parte dei segni d’Aria. E allora scopriamo subito quali sono le indicazioni che ha dispensato nella sua consueta rubrica su Radio Latte e Miele…

Gemelli e Bilancia, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Ora i Gemelli per cominciare il percorso dei segni d’Aria con le indicazioni dell’astrologo che riguardano la giornata di oggi. Venere favorevole a partire dal prossimo mese invita a cogliere le occasioni che si potrebbero presentare per mettere a frutto la propria creatività. Anche sul piano sentimentale si prevede una importante rinascita, utile a superare le grandi tensioni che avevano interessato gli ultimi mesi del 2020.

Passiamo ai nati sotto il segno della Bilancia per capire cosa devono aspettarsi oggi secondo l’oroscopo Paolo Fox. Nonostante una maggior chiarezza rispetto all’inizio di Aprile, la creatività sembra ancora mancare. La situazione astrologica di queste giornate invita a non tirarsi indietro, lasciando volare alto la fantasia per migliorare un progetto che nel corso dello scorso anno potrebbe aver vissuto un momento di fermo.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata per l’Acquario

Completiamo il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria con le indicazioni per l’Acquario. Alcune situazioni impongono di farsi carico delle responsabilità che comportano, e questo potrebbe creare qualche disagio ai nati nel segno. Queste settimane che precedono l’estate costituiscono però un momento di revisione molto importante che presto porterà delle belle novità.

