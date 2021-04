Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

I segni d’Acqua cosa devono aspettarsi per la giornata di oggi? Le risposte arrivano dall’oroscopo di Paolo Fox, che su Radio Latto e Miele ha fornito le previsioni per coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco allora le indicazioni per la giornata odierna, lunedì 26 aprile 2021…

L’Oroscopo di Paolo Fox per Cancro e Scorpione

Con il Cancro comincia il nostro percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Acqua. Cosa devono aspettarsi per oggi? L’avvicinarsi della fine di aprile sembra garantire qualcosa in più, ma questa settimana potrebbe ancora rivelarsi un po’ confusa. Sembra farsi sentire prepotentemente la necessità di lasciarsi il passato alle spalle, dimenticando le polemiche che potrebbero essere nate negli ultimi giorni, e cercando di guadagnare qualche occasioni che permetta di restituire vigore ai sentimenti.

Passiamo allo Scorpione e a quello che indica l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi. L’ultima settimana potrebbe aver visto nascere alcuni profondi contrasti, capaci di portare un po’ di malinconia anche in questa giornata. Anche in amore sembra esserci ancora qualche tensione, che invita ad agire con prudenza nonostante questa settimana sembri offrire una maggior tranquillità.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Ora completiamo il viaggio tra i segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i Pesci. La Luna favorevole e Venere attiva sembrano garantire all’inizio di questa settimana una buona energia, utile per esprimere tutto ciò che è stato taciuto nel corso degli ultimi mesi. Anche in amore presto sarà possibile recuperare alle tensioni vissute di recente.

