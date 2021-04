Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2021/ Previsioni Vergine, Toro e Capricorno…

Cosa dice l’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra? L’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele ha fornito le previsioni. Quindi, i nati sotto il segno di Vergine, Toro e Capricorno possono presto scoprire oggi, lunedì 26 aprile 2021, quali sono le indicazioni e quindi cosa devono aspettarsi per la giornata odierna…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

Vergine e Toro: cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox

Iniziamo il nostro percorso con i segni di Terra prendendo in esame le previsioni che riguardano la Vergine. Questa settimana sembra regalare una bella energia per mettere in atto progetti interessanti. Il mese di Maggio invita a realizzare tutte le iniziative che si intende portare avanti durante le prime settimane. Incontri fortunati grazie a Sole, Mercurio e Venere favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete e Leone...

Passiamo ai nati sotto il segno del Toro e alle indicazioni fornite dall’astrologo. L’inizio di questa settimana sembra preannunciarsi un po’ pesante e confuso. Le iniziative di queste settimane si riveleranno presto in tutta la loro importanza, ma ad ora non sembrano esserci le soddisfazioni sperate. Venere in aspetto favorevole potrebbe aiutare a recuperare una situazione sentimentale in difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Capricorno

Il terzo segno di Terra che prendiamo in esame attraverso le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox è quello del Capricorno. Questa settimana invita a confrontarsi con le situazioni ancora da risolvere, cercando di sfruttare la propria voglia di agire per riuscire ad ottenere qualcosa in più sul piano lavorativo. Giornate interessanti per i sentimenti: anche le coppie che di recente hanno vissuto qualche tensione potrebbero ora decidere di intraprendere progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 aprile 2021/ Previsioni Capricorno, Vergine e Toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA