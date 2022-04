Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Martedì 26 aprile riparte la settimana scolastica e lavorativa e dunque si torna alla normalità con la ripresa degli impegni. Come andrà questa giornata per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento con Radio Latte Miele: ecco cosa succederà in questo martedì per Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, resa dei conti

L’Ariete in questo momento ha tante cose per la testa e tanti progetti. Per questo è probabile che si sia stancato di fare le cose da solo e vorrebbe avere al proprio fianco qualcuno. Questo comunque è un periodo positivo: magari non si cresce ma si riesce a dire stop alle situazioni non valide e questa è una grande conquista. L’Ariete in questo momento è pronto alla resa dei conti! Nella giornata di oggi bisogna contrastare un senso di disagio che possono portare conoscenze con persone diverse da noi e testarde, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, giorni di attesa

Leone, per voi sono giorni di attesa. Presto ci sarà un esame da affrontare, sul lavoro e non solo: c’è dunque frenesia. In questi giorni non sei molto pimpante, anzi sei un po’ amareggiato perché pensi di dover fare tutto da solo. Credi che gli altri ti critichino, quando davvero non c’è nulla da criticare perché ti comporti sempre nel modo migliore. Un consiglio per te: calma e sangue freddo. Potrai toglierti un sassolino dalla scarpa nel giro di poche settimane ma oggi non strafare, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario, conto alla rovescia! Anche per te questo è un periodo di attesa questo ma non è affatto un momento negativo. Presto arriveranno delle belle notizie. Forse anche tu dovresti fare un conto alla rovescia prima di parlare ed eventualmente dire cose sbagliate. In questi due giorni in cui la Luna è contraria la stanchezza potrebbe giocarti brutti scherzi, dice l’Oroscopo Paolo Fox.











