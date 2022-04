Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata…

Riprende la settimana dopo un giorno di festa. Oggi, 26 aprile 2022, cosa succederà nella vita dei 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nel suo appuntamento su Radio Latte Miele. Per Cancro, Scorpione e Pesci sarà una giornata importante all’insegna dell’amore: scopriamo di più.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, le relazioni…

Cancro, le stelle proteggono le relazioni. In questo momento sei vulnerabile e avresti tanto bisogno di una persona amica con cui confidarti e parlare, perché i sentimenti contano e a volte possono farti star male. Le coppie che si sono lasciate andare in questi giorni vogliono tornare più forti di prima e ricostruire il loro rapporto. È utile ora consolidare un legame di tipo amoroso: infatti maggio sarà un mese in cui si dovrà riflettere bene prima di dire o fare cose sbagliate, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Scorpione e Pesci, pianeti favorevoli secondo l’Oroscopo Paolo Fox:

Scorpione, la giornata di oggi è molto intrigante. Questa settimana questo segno è tra i grandi favoriti: ci sarà un futuro di grande rilievo. I pianeti sono favorevoli: la Luna è utile, Venere è ottima e, se c’è la persona giusta al tuo fianco si può fare di tutto. Non è escluso qualche amore part-time per chi ha chiuso una relazione importante. Lo Scorpione è il segno della sessualità: è importante vivere dei rapporti che siano appaganti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo domani 26 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Cari Pesci, oggi c’è una Venere in posizione importante. Inoltre questa Luna è molto interessante. Nel passato ci sono stati alcuni scontri ma adesso devi guardare oltre e pensare al futuro in maniera positiva perché arriveranno belle sorprese, in amore e non. Ogni cambiamento desiderato sarà favorevole e le stelle premiano questa intraprendenza. Inoltre Giove nel segno aiuta a sbrogliare matasse burocratiche e questioni legali. Le coppie possono fare un grande passo, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 26 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA