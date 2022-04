Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: i pianeti…

Nuova giornata: come sarà questo martedì 26 aprile per i 12 segni zodiacali? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche indicazioni su come andranno salute, amicizie, amore per i segni di aria (e non solo). Scopriamo qui la giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Luna dissonante

Gemelli, non fasciarti la testa prima di cadere: anzi, in questo periodo il tuo segno si risolleverà e vivrà momenti più felici. Ci saranno importanti cambiamenti da maggio, ma adesso pensiamo al presente: oggi sembri un po’ sottotono e sotto pressione. Potrebbe essere colpa di una Luna dissonante che invita soprattutto sul lavoro a non strafare: magari ti hanno assegnato un compito che non hai voglia di portare avanti. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non riversare sentimenti negativi in amore, perché altrimenti sono guai.

Oroscopo domani 27 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, le coppie…

Bilancia, in questo momento è importante recuperare le cose più belle che hai fatto, anche i pensieri. Hai bisogno infatti di vivere con più serenità una seconda parte dell’anno che sarà diversa da come l’avevi programmata. L’Oroscopo Paolo Fox dice che potrebbe essere il periodo adatto a recuperare un po’ di spiritualità o a riavvicinarsi ad un amore. Se sei in coppia e amareggiato per la lontananza del partner, resta calmo, anche se tu vuoi vivere da vicino il tuo amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: la giornata...

Acquario, in alcuni momenti sei troppo esuberante ma anche moto amato. Questa giornata è molto interessante per tutte le relazioni che valgono. Guardando le stelle di giugno e luglio, avremo un cielo buono per quelli che vogliono fare una grande scelta sentimentale. Bisogna stare sempre con i piedi per terra: grazie a Saturno alcune fantasie potranno diventare realtà. Una trasgressione in amore in questi giorni è più concreta, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA