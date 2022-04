Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: salute e amore

Amore, salute, fortuna e soldi… Come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso Radio Latte Miele. Ecco cosa potranno aspettarsi da questo 26 aprile Toro, Vergine e Capricorno. Tutto su quello che succederà nella giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, sana una frattura

Toro, se c’è stata una frattura in amore si può sanare proprio in questi giorni. Questo infatti è un cielo che aiuta i sentimenti. In questo periodo si può ufficializzare una storia, mentre chi avuto contrasti cercherà di farsene una ragione o magari di cercare altrove. Alcuni di questo segno, sul lavoro o in amore, improvvisamente hanno visto che le cose non andavano bene. Molti di voi negli ultimi due anni sono cambiati e adesso si raccolgono i frutti, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine e Capricorno, novità in arrivo per l’Oroscopo Paolo Fox

Vergine, questo è sempre un cielo importante. Purtroppo c’è una Luna in opposizione che mina le certezze e rende le persone di questo segno – solitamente molto dinamiche – un po’ apatiche. Per fortuna si recupera il tono da venerdì, ma ci vuole un po’ di pazienza anche in amore. Passione? Ci sarà un lieve calo del desiderio, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, non sono escluse delle novità in amore e in famiglia. Se hai un partner e dei figli, dovrai fare un discorsetto perché questo è un periodo utile per risparmiare qualcosa anche in vista di impegni futuri. Il Capricorno è previdente e sa che la seconda parte dell’anno sarà un po’ impegnativa dal punto di vista economico. Per i sentimenti, sei sempre molto protetto e questo potrebbe ripagarci, dice l’Oroscopo Paolo Fox..

