Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2019/ Previsioni Santo Stefano: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha due giorni di recupero giovedì e venerdì e sono ore in cui si vuole stare per conto proprio e lontani dalle tensioni. Di queste ce ne sono state molte negli ultimi tempi. Il Toro oggi ha una buona giornata perché nasce con Luna, Sole e Venere molto favorevoli. C’è voglia di programmare il futuro in modo positivo. Queste stelle vogliono augurare una grande fortuna. I Gemelli hanno superato l’opposizione della Luna e questo giovedì va meglio. Il Cancro deve eliminare dalla sua vita qualsiasi forma di malinconia, il Natale è la festa della famiglia e della riconciliazione. Come segno d’acqua ci si ferma a chi c’è o non c’è. Sono 24 ore prese con le pinze perché i ricordi fanno male anche se come diceva Leopardi il naufragar v’è dolce in questo mar. A livello fisico non si sta benissimo ma a volte crogiolarsi nella malinconia dà anche un po’ di piacere. Non si tiene testa in inutili discussioni in famiglia. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

