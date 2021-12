Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento di Santo Stefano daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 26 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone è talmente caparbio e tenace che quando ha delle stelle forti riesce ad ottenere il meglio, quando le ha contrarie combatte e comunque riesce ad avere la meglio, magari con più fatica. In realtà gli ultimi mesi sono stati bloccati da un Saturno in opposizione, ma proprio perché sei incredibilmente tenace penso che ci sia un premio in arrivo. Addirittura chi ha un’attività in proprio potrebbe vedersi riconosciuto il proprio lavoro: ci saranno delle situazioni molto intriganti. Ci vuole un po’ di pazienza in amore, soprattutto con Cancro, Ariete e Bilancia. I cuori solitari stanno cercando in giro”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario ha voglia di nuovi confini da esplorare, soprattutto in amore. Questo è un mese che mette in qualche modo alla prova le relazioni sentimentali: un Sagittario può essere fedele per tutta la vita, però deve avere a che fare con una persona non gelosa e soprattutto capace di regalare sempre stimoli ed emozioni nuove. Buon Cielo per coloro che vogliono tornare a lavorare bene: progetti e programmi favoriti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Può darsi che questa domenica sia un po’ sottotono, a meno che tu non abbia fatto il bravo. Difficile, però, perché in questi giorni sei pieno di cose da fare, soprattutto desideroso di prenderti una rivincita rispetto al 2021 ed è chiaro che non stai fermo un attimo. Tra l’altro, si prevede un Capodanno di forza ed è meglio che tra oggi e domani tu riacquisti energie.

