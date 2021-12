Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 26 dicembre 2021?

Acquario, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Amore, lavoro e salute: crisi da superare in...

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Lo Scorpione conclude l’anno in maniera attiva e ci avviciniamo a un 2022 bello. Tra l’altro questo Cielo, con Giove molto favorevole dalla fine del mese, non può che farti valere e farti guadagnare qualcosa di più. Gli influssi di questo periodo rendono stabile il tuo umore e non è poco. Qualcuno ti criticherà, perché magari hai fatto delle cose che a persone che ti circondano non piacciono, ma per fortuna tu sei governato da Marte e puoi anche dire che rifaresti ogni cosa”.

Pesci, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Amore, lavoro e salute: che anno sarà?

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: da tempo stai subendo questa crisi interiore che poi non è da intendere come un momento negativo, ma sarebbe giusto parlare più che altro di una rigenerazione che stai vivendo, di un periodo in cui stai cercando di capire quali sono le tue prospettive in vista del futuro. Un’analisi che, come al solito, dato che tu sei una persona molto profonda, riguarda in primis il tuo io e poi naturalmente il rapporto con gli altri. È molto probabile che tanti si trovino a un bivio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Tra i protagonisti del 2022 c’è il segno dei Pesci. Giove da mercoledì sarà nel segno e puoi risolvere anche una piccola questione di carattere legale o se c’è una disputa con un ex. In realtà in questo momento ti senti più forte. Anche chi è solo da tempo potrebbe trovare una persona ideale e ovviamente le storie d’amore che sono già in corso possono contare su un 2022 di grandi risorse. È il momento giusto per parlare di famiglia, di combinazioni buone anche nell’ambito del lavoro: se ti avevano promesso soldi o una promozione e poi hanno fatto orecchie da mercante a queste tue proposte, puoi tornare alla carica. È un bel Cielo quello di gennaio e di febbraio e non bisogna disperderlo in pensieri negativi. Lo dico spesso perché ogni tanto, proprio perché molto sensibile, il segno dei Pesci è legato a una sorta di dolce malinconia, a cui è bello affidarsi, ma solo per pochi momenti nella vita, altrimenti si rischia poi di non tornare più in contatto con la realtà e questo, alla lunga, può creare seri problemi”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA