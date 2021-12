Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna, giorno di Santo Stefano, il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 26 dicembre 2021? Non rimane dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: il Cielo porta all’Acquario voglia di novità. Forse coloro che per troppo tempo hanno fatto le stesse cose, già da mesi hanno cambiato percorso. Non bisogna lasciarsi andare a manifestazioni troppo irruente e passionali nei confronti di una persona, perché in questo periodo potresti sentire dei limiti che non ci sono, ovvero: se non riesci a fare una cosa, potresti addebitare agli altri questo problema. Ma è davvero così? Ricorda che quando ti metti in testa una cosa, non c’è nessuno che possa fermarti. Forse su una cosa hai ragione: avresti bisogno di una persona al tuo fianco che ti dia più tranquillità.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La Bilancia si sente un po’ smarrita: abbiamo avuto un periodo particolare, però Giove e Saturno in aspetto interessante hanno premiato fino a ottobre, poi improvvisamente qualcosa è cambiato, oppure semplicemente ci sono delle novità di lavoro che bisogna affrontare con molta calma. Certo che se proprio a livello sentimentale ci sono dei dubbi, bisogna stare attenti, soprattutto se tieni a una persona e se hai a che fare con qualcuno piuttosto ostinato. Non è ancora il periodo giusto per lasciarsi andare a qualche momento di trasgressione o di inutili polemiche.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Sei quasi fuori da quello stato di lieve torpore, se non di noia, che potrebbe avere coinvolto le giornate intorno al Natale. Chi ha giocato a tombola forse non ha vinto tutti questi soldi, ma bisogna andare avanti. Oggi la Luna è già più attiva: sfrutta la serata perché è migliore della mattinata e se ci sono state delle polemiche in amore, rifletti bene sulle scelte che puoi fare. I figli danno meno preoccupazioni, mentre i genitori sono molto ansiosi.



