Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Questa domenica di Santo Stefano non può conoscere il proprio esordio facendo a meno delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 26 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox 2022/ Scorpione, Bilancia e Sagittario: amore, lavoro, salute

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la Vergine si appresta a vivere un momento di forza e questi giorni sono molto importanti, non solo per capire quello che si desidera, ma anche per pensare a un accordo o a un contratto. In realtà quelli che hanno iniziato un progetto o hanno ricevuto un incarico, tra gennaio e febbraio potrebbero anche pensare “ma chi me l’ha fatto fare?”. In qualche modo qui conta non solo la tua capacità d’azione, ma anche la rendita, nel senso che hai intenzione di chiudere tutto quello che non porta soldi. Da questo punto di vista la Vergine è molto oculata, non riesce a vivere delle situazioni legate solo alla passione, in particolare sul lavoro e, da questo punto di vista, fa bene. È inutile perdere tempo per qualcosa che non funziona. L’amore può anche nascere all’improvviso e nelle situazioni più impensabili.

Oroscopo Paolo Fox 2022/ Pesci, Capricorno e Pesci: amore, lavoro e salute

Spazio ora al Capricorno: ti senti un po’ agitato, ma sei forte! Seppur in un anno critico per tutti come il 2020, tu hai iniziato a scalare la vetta. Infatti, gli ultimi due anni per il Capricorno sono stati di grande crescita e chi è stato bravo, chi non ha bloccato la propria attività o magari ha avuto più fiducia (o un pizzico di fortuna), ora può dire di essere più tranquillo. Tornerai ad essere protagonista. Gennaio e febbraio sono pieni di pianeti nel tuo segno e questo vuol dire che anche l’amore può essere molto importante. Giornata sì.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Sei forte perché abbiamo un Sole importante, una Venere utile, quindi tagliare i rami secchi risulta più semplice e anche portare avanti nuovi progetti. Chi da poco ha cambiato lavoro o si è trasferito, piano piano riuscirà ad ingranare e vi dico subito che gennaio e febbraio saranno mesi associati con scambi, affari, studio, comunicazione molto importanti e naturalmente anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 2022/ Amore, lavoro, salute: Cancro innamorato, Leone e Vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA