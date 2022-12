Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, coloro che hanno vissuto un momento difficile sul lavoro, che magari pensano di avere (e hanno ragione) dovuto combattere con un nemico, ora devono iniziare a pensare a delle novità. Si rischia di perdere tempo e invece adesso questo tempo andrebbe sviluppato e, in qualche modo, programmato, per fare qualcosa in più. Sconsiglio scontri poco diplomatici: si rischia, alzando la voce, di passare dalla parte del torto.

Vergine, meno male che c’è questo cielo di recupero, perché ho visto iniziare questo cielo di dicembre con il muso lungo. Chi ha resistito e sta sempre sul pezzo, magari anche con la stessa persona, per fortuna ora sente meno inquietudine e il peggio è passato: mi auguro proprio che, tra il 24 e il 25 , sia tornata una bella emozione. Chi ha già fatto una bella conoscenza, non deve metterla da parte. Relazioni intriganti potrebbero nascere anche con persone di altre città, anche se sappiamo che la Vergine è un segno piuttosto schivo, nei rapporti.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, che Santo Stefano sarà?

Bilancia, piccole preoccupazioni o grandi ansie potranno essere superate molto presto. C’è anche chi, in questi giorni, ha dovuto vivere un piccolo disagio fisico oppure chi è stato male ha paura che si ripresenti un certo malessere. Cosa fare in questo periodo? Essere meno pensierosi e questo cielo è utile proprio per rinsaldare i rapporti con le persone care. La Bilancia ha un grande senso della famiglia, ha un grande senso dell’amicizia e sta bene quando vive rapporti sereni ed essere confidente con tutti quelli che lo circondano.

Scorpione, bello questo cielo se sei dotato di una formidabile capacità di intuire le cose prima che accadano, perché potresti essere colto da una premonizione. Se ti fanno proposte per iniziare un nuovo lavoro, credo che ci penserai, soprattutto in tarda primavera, ma questo è un discorso che farò tra qualche mese. Intanto godiamoci questa giornata e, soprattutto, tentiamo di vivere meglio l’amore: Venere protegge e aiuta i sentimenti.











