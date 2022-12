Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo lunedì di Santo Stefano vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, si è sempre sotto pressione, quante volte l’ho ripetuto, ma Giove, da sei giorni, è tornato nel segno, quindi non mancano buone prospettive e soprattutto c’è un grande desiderio, quello di recuperare il tempo perduto, perché credo che molti Ariete di tempo ne abbiano perso parecchio, non per colpa loro, ma per colpa degli eventi della vita e di un destino che a volte è stato definito persino ingrato. Sempre in prima linea l’Ariete! Se ci sono difficoltà nel rapporto, evidenziate soprattutto a Natale, bisogna cercare di eliminarle.

Toro, questo è un cielo importante: quelli che sono rimasti in silenzio, per troppo tempo, finalmente stanno parlando. Forse hanno già parlato nell’autunno di questo 2022 e il 2023 dovrà nascere con nuove prospettive: liberi da situazioni conflittuali. Quando leggerete le mie previsioni sul 2023, vi spiegherò che Giove, entrando nel segno da metà maggio, porterà delle soluzioni in più.

Oroscopo Paolo Fox: il Santo Stefano di Gemelli e Cancro

Gemelli, peccato che di recente ci siano state divergenze di lavoro e contrasti, magari non desiderate da te, ma reali. Se in questo periodo pensi che sia tutto difficile da completare o realizzare, sbagli! Perché presto avrai una sensazione contraria e già gennaio darà una fonte in più di benessere, grazie a Venere che tornerà attiva e saranno superate molte ambiguità.

Cancro, devo ricordare che queste opposizioni planetarie non hanno fatto sentire, più di tanto, l’aria del Natale. Forse sei rimasto un po’ sotto pressione e hai dovuto affrontare diversi lavori. Guardarsi indietro, a volte, vuol dure guardare solo i lati negativi di certe situazioni, ma ora non bisogna cedere il passo a inutili nostalgie: meglio essere ottimisti, volgere lo sguardo al futuro, perché è la cosa che ti riesce meglio, anche se c’è qualche rivalsa e tensione da superare.

