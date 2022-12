Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di Santo Stefano con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi per questo ultimo lunedì di dicembre.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Un po’ di cautela nelle spese e non bisogna strapazzarsi troppo. Tu sei una persona piana di vitalità: puoi ottenere il meglio dalle situazioni, controllare anche le reazioni esasperate che spesso, qualche mese fa, ti hanno messo dalla parte del torto o ti hanno portato a incomprensioni e blocchi. Se però un certo episodio o percorso della tua vita è concluso e, già da novembre, ne hai iniziato un altro, adesso non ti resta che guardare sorridente al futuro.

Oroscopo Capricorno

Le tue capacità sono veramente tante e il 2023 non farà altro che accendere i riflettori su ciò che stai facendo, su ciò che vorrai fare e, alla luce delle belle emozioni che stai vivendo adesso, non potrai fare altro che sviluppare qualcosa di più. Venere nel segno elimina qualsiasi residuo di pessimismo e spero davvero che il bilancio della tua vita sentimentale sia positivo e confortante, ma se non è così, lasciati andare a nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, previsioni per Santo Stefano

Oroscopo Acquario

Sono giornate interessanti, ma anche un po’ strane. Ricordo che il segno dell’Acquario è sempre un po’ bastian contrario, perché vuol sempre vivere delle situazioni nuove e si stanca facilmente di tutto. L’ideale sarebbe, in questo periodo, in amore vivere relazioni part-time o comunque non troppo morbose e, per il lavoro, pensare a qualche bella novità. Chi cerca un incontro particolare potrà contare su gennaio, quando le occasioni saranno più frequenti.

Oroscopo Pesci

Ottimi i progetti in vista del futuro! È molto probabile che proprio gennaio e febbraio siano dei mesi di grande recupero anche per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Hai dato il meglio di te: ti sei stancato tantissimo e bisogna approfittare, fino in fondo, di questo momento che sostiene la tua immagine, fra coloro che contano. Non dimenticare il passato che fa parte della tua vita, però non farti condizionare da qualche situazione amara, scontro o da un ricordo spiacevole. Le coppie che hanno basi solide potranno ritornare a sorridere e avranno basi solide per il 2023.

