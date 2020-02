Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2020/ Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 26 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Con l’oroscopo di Paolo Fox è il momento di andare ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Un desiderio di calma sembra scontrarsi con una grande confusione generale che obbligherà qualcuno ad affrontare alcune situazioni di cui non è soddisfatto. Questa grande confusione potrebbe condurre qualcuno a chiudersi in se stesso, mostrandosi a chi lo circonda un po’ freddo e molto nervoso. Scorpione: La tendenza dei nati nel segno ad immergersi all’interno di situazioni complicate potrà essere soddisfatta da un importante cambio di ruolo o tramite alcune richieste che vadano a definire meglio una situazione lavorativa. In ambito amoroso sarebbe bene affrontare ora i problemi che si presentano, prima che l’arrivo di una opposizione di Venere prevista per marzo renda le cose più complicate. Sagittario: Molti potrebbero sentire la mancanza di un po’ di libertà ed essere spini a cercare altrove un sospiro di sollievo da una vita che si mostra a volte come troppo monotona e opprimente.

Capricorno, Acquario e Pesci oroscopo Paolo Fox

Ora soffermiamoci su Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: La presenza di molti pianeti favorevoli porta molte responsabilità ma anche delle buone occasioni da cogliere in base ai proprie desideri e le proprie capacità. In questo momento sarà possibile ottenere alcune conferme personali anche quando sembrava di esser stati messi da parte. Un po’ di confusione in più sul piano sentimentale, dove si fa sentire il bisogno di qualche certezza in più. Acquario: Giornata interessante, particolarmente utile per fare chiarezza sul proprio destino analizzando quale sia il percorso che si desidera seguire. Chi è solo potrà fare incontri molto interessanti. Pesci: Avere molti pianeti attivi significa lasciarsi coinvolgere in una relazione ottenendo grandi emozioni. Si potrebbe riscontrare qualche difficoltà in più nei rapporti con Vergine e Gemelli che andrebbero affrontate subito per evitare complicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA