Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2020/ Cancro e Bilancia flop (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 febbraio 2020: Cancro e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox torna a I Fatti Vostri con le consuete stelline, ecco i segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi, 26 febbraio, e che ne meritano due. Cancro: ci sono delle opposizioni planetarie e una Luna un po’ particolare. Attenzione perché queste sono delle ore un po’ particolari. Si dovrà verificare caso per caso. In amore, nelle relazioni con gli altri e sul lavoro si rischia di diventare un po’ troppo polemici come sempre quando qualcosa non va. Come si è dolci quando serve a volte si è intrattabili e si rifiuta tutto. Il cielo splende a metà. Ci saranno grandi scelte da fare. Nel lavoro si decide molto in questo mese, anche se ci saranno degli ostacoli da superare e fronteggiare. Chi ha un lavoro fisso magari chiederà di fare qualcosa altrove, chi ha un lavoro in scadenza sarà costretto a fare il punto della situazione. Bilancia: chissà quanti dubbi e qualche momento di disagio si vive in questo momento se si pensa da qui ad aprile e maggio. C’è una sfumatura diversa dal Cancro. Le quadrature sono dubbi, mentre le opposizioni sono situazioni da superare. Non si sa se cambiare oppure no. Certo è che marzo è un mese particolare ormai alle porte. Questo metterà un po’ in subbuglio. In un mese del genere sarà meglio dire di sì se si è convinti di dire sì e così col no. Si deve temporeggiare e portare avanti situazioni importanti.

Ariete, Vergine, Sagittario e Capricorno in difficoltà per l’oroscopo di Fox

Saliamo leggermente di grado con i segni a tre stelle dell’oroscopo di Paolo Fox, quelli che si possono considerare in calo. Ariete: il segno è un po’ in imbarazzo. Ci sono tantissimi appassionati di astrologia. Ci sono tanti pianeti concentrati nel segno del Capricorno, cosa che può portare a un limite. Nonostante questo il segno è testardo e produce energia anche quando gli staccano la spina. Anche se qualcuno mette da parte si va comunque avanti. La Luna è nel segno e dunque si è ancora più determinati. Vergine: il trend è positivo, ma la settimana è particolare. Questi sono giorni in cui non si è proprio sereni e tranquilli. Patti chiari e amicizia lunga questo è quello che si augura la Vergine. Quando ci si trova di fronte a cose che non si gestiscono e non si capiscono, automaticamente ci si arrabbia. Di solito però queste sono mascherate per un certo aplomb con cui si nasce. Sagittario: il segno ha una capacità importante, cioè superare gli ostacoli senza pensare ai momenti difficili. Quando qualcosa non va si fischia e si va avanti. Soprattutto in questo periodo si devono superare delle difficoltà. Capricorno: si è forti e determinati, ma questa Luna dissonante crea qualche disagio persino a questo segno importante ma a volte enigmatico. A volte si è talmente seri e impegnati nei propri propositi che si diventa un po’ superficiali sui rapporti interpersonali nel senso che non ci si pensa.

